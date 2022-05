Wegen Bauarbeiten: Bahnübergang an der Schleizer Straße bis einschließlich Donnerstag gesperrt

Bahnschranken sind vor allem auch zum Schutz der Autofahrer da. Nervig ist es aber dann, wenn die Schranken nicht richtig funktionieren. Eine Problemstelle hat es in der letzten Zeit am Bahnübergang in der Schleizer Straße in Hof gegeben. Nach mehreren Störungen im Februar und März hat die Deutsche Bahn die Innenanlage der Schranke erneuert. Im Mai hat es wieder einen Stau an der Schranke gegeben. Laut der Bahn allerdings wegen einer Unregelmäßigkeit an einem Fahrzeug. Von heute (31.05.) bis einschließlich Donnerstag (02.06.) könnt ihr den Bahnübergang in der Schleizer Straße in Hof wieder nicht benutzen. Laut der Stadt Hof führt die Deutsche Bahn Bauarbeiten an den Gleisen durch. Drei Tage lang müssen LKW und Autos die ausgeschilderten Umleitungen nutzen.