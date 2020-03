Wegen Ausgangsbeschränkungen: Hofer Busverkehr am Wochenende auf Sparflamme

Die Schulbusse fahren schon lange nicht mehr. Unter der Woche ist der Busverkehr in Hof stark ausgedünnt. Und jetzt trifft es auch noch das Wochenende. Wie die Stadtwerke Hof mitteilen, passen sie den Fahrplan der Hofer Stadtbusse ab heute an. Durch die Ausgangsbeschränkungen wegen des Corona-Virus fahren deutlich weniger Menschen mit dem Bus. Am Samstag ist das nur noch bis zum Nachmittag möglich. Nach 15 Uhr geht nichts mehr. An Sonn- und Feiertagen fahren sogar gar keine Busse mehr in Hof. Auch viele Anrufbusse stehen nicht mehr zur Verfügung. Der Fahrplan gilt solange, wie die Ausgangsbeschränkungen dauern, heißt es abschließend.