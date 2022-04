Wegen Ausbildung: IHK zeichnet GEALAN in Tanna aus

Um den Fachkräftemangel nachhaltig zu stoppen, ist eine gute Ausbildung immer wichtiger. Die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen in Gera hat jetzt die „TOP-Ausbildungsunternehmen“ ausgezeichnet.

Für den Saale-Orla-Kreis hat die IHK das GEALAN-Werk in Tanna zum „TOP-Ausbildungsunternehmen“ ernannt. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich besonders in den Bereichen Berufsorientierung, Berufsausbildung und Fachkräfteentwicklung engagieren. Im Fall von GEALAN hat die IHK Ostthüringen die guten Übernahme- und Entwicklungschancen für Azubis hervorgehoben. Außerdem investiere das Unternehmen regelmäßig in die Weiterbildung der Ausbilder.

GEALAN mit Hauptsitz in Oberkotzau und einem Werk in Tanna stellt Kunststoffprofile für Fenster und Türen her.

Im letzten Jahr ging die Auszeichnung „TOP-Ausbildungsunternehmen“ im Saale-Orla-Kreis an das Verkehrsunternehmen KomBus.