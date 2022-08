Wegen Ausbau von Geh- und Radwegen: Straßensperrungen im Landkreis Hof

Während der Sommerferien nutzen viele Menschen ihre freie Zeit zum Wandern oder Radfahren. Um die Infrastruktur dafür zu verbessern, baut der Landkreis Hof die Geh- und Radwege in der Region aus. Heute starten unter anderem die Arbeiten am Geh- und Radweg zwischen Issigau und Berg. Die Staatsstraße ist deswegen ab heute in diesem Bereich halbseitig für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten sollen etwa 4 Monate dauern.

Eine Vollsperrung gibt es auf der Kreisstraße zwischen dem Mittelbühl in Gundlitz und dem Ortseingang Stammbach. Auch hier wird der Geh- und Radweg neu gebaut. Bis spätestens 02. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.