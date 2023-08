Wegen Asphaltierungsarbeiten: Fahrplanänderungen bei HofBussen

Wenn ihr regelmäßig mit dem Bus in Hof unterwegs seid, müsst ihr ab heute mit einigen Einschränkungen rechnen. Hintergrund sind Asphaltierungsarbeiten der Stadt. Bis zum 04. August ist die Schaumbergstraße teilweise gesperrt. Deshalb können die HofBusse die Haltestelle dort nicht anfahren. Ihr könnt stattdessen die Haltestelle Frankenbergweg in der Stelzenhofstraße nutzen. Bis 11. August ist auch der Q-Bogen teilweise gesperrt, also die Hans-Böckler-Straße im Kreuzungsbereich der Ossecker Straße. Dadurch kommt’s hier auch zu Einschränkungen bei einigen Buslinien.

Für die Buslinien 2, 3, 8, 10 sowie den Spätverkehr 17 ergeben sich erhebliche Umfahrungen. Die Haltestellen Äußere Bayreuther Straße, August-Mohl-Straße, Blücherstraße, Blücherbrücke und der Kurt-Schumacher-Platz stadteinwärts können in dieser Zeit von den oben genannten Linien nicht bedient werden.