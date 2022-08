Wegen Asphaltierungsarbeiten am Kurt-Schumacher-Platz: Ab heute Änderungen im Linienverkehr des HofBus

Wer in der Stadt Hof regelmäßig mit dem Bus unterwegs ist, muss sich ab heute auf einige Einschränkungen einstellten. Die Stadt beginnt nämlich mit Asphaltierungsarbeiten am Kurt-Schumacher-Platz in Hof. Dadurch muss der Linienverkehr des HofBus bis einschließlich Dienstag (30.08.) angepasst werden. Unter anderem können mehrere Haltestellen in diesem Zeitraum nicht angefahren werden, darunter die Haltestellen Bergstraße, Hans-Böckler-Straße, Kurt-Schumacher-Platz und Blücherstraße. Außerdem werden die Linien in Richtung Lindenbühl, Krötenhof und Moschendorf über die Ernst-Reuter-Straße umgeleitet.

Änderungen für den Linienverkehr des HofBus:

Die Linien 1 und 8 in Richtung Lindenbühl, die Linien 2,3 und 10 in Richtung Krötenhof und die Linie 4 in Richtung Moschendorf werden über die Ernst-Reuter-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Bergstraße, Hans-Böckler-Straße, Kurt-Schumacher-Platz und Blücherstraße können wegen der Umleitung in diese Richtungen nicht bedient werden

Die Haltestelle Theresienstraße wird von den Linien 5 und 7 ab dem Haltepunkt Sonnenplatz in Richtung Hauptbahnhof nicht angefahren

Auf der Spätverkehrslinie 14 entfallen die Haltestellen Kurt-Schumacher-Platz und Hans-Böckler-Straße stadtauswärts

Die Spätverkehrslinie 17 fährt stadtauswärts die Haltestellen Bergstraße und Blücherstraße nicht an