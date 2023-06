Wegen Arbeiten der Stadtwerke: Breslaustraße in Hof bis Juli teilweise gesperrt

In Hof müsst ihr bis Anfang Juli mit einer neuen Straßensperrung leben. Betroffen ist die Breslaustraße im Bereich Lodaweg bis Pinzigweg. Dort finden Asphaltierungsarbeiten statt. Die Stadtwerke Hof erneuern außerdem in dem Zuge die Hausanschlüsse. Von Heute bis 3. Juli könnt ihr in dem Bereich daher nicht auf der Breslaustraße fahren. Auch auf die Parksituation und auf den Busverkehr hat das Auswirkungen.

Zusätzliche Infos der Stadtwerke Hof:

Es gilt halbseitiges Parkverbot im Lodaweg.

Die Buslinien 7, 10 und 15 fahren in beide Richtungen über den Lodaweg. In der Breslaustraße/Ecke Lodaweg wird eine Ersatzhaltestelle erreichtet, die in beide Richtungen angefahren wird. Die Haltestelle Prinzigweg entfällt.