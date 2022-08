Wegen anhaltender Waldbrände: Feuerwehr Plauen sendet Einsatzkräfte in die Sächsische Schweiz

Die anhaltenden Waldbrände in der Sächsischen Schweiz bringen die Einsatzkräfte der Feuerwehren an ihre Grenzen. Am vergangenen Wochenende hat die Landesdirektion Sachsen deswegen weitere Hilfe von Feuerwehren aus dem Vogtland angefordert. Die Feuerwehr Plauen hat nun auch 20 Einsatzkräfte in den Raum Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz entsandt. Aufgrund des Einsatzes stehen einige Freiwillige Feuerwehren für die Stadt Plauen vorübergehend nicht zur Verfügung. Die Einsatzbereitschaft wird aber durch andere Feuerwehrwachen abgedeckt, teilt die Stadtverwaltung Plauen mit. Die Feuerwehren aus dem Vogtlandkreis werden voraussichtlich bis Sonntag (14.08.) zur Unterstützung in der Sächsischen Schweiz bleiben.

Foto: Symbolbild