Wegen anhaltender Trockenheit: Landwirte suchen nach neuen Anbaumethoden

Aktuell genießen viele Menschen das schöne Wetter in der Euroherz-Region. Es freut sich aber nicht jeder über die hochsommerlichen Temperaturen: Gerade Landwirte leiden im Moment unter der Hitze und den viel zu trockenen Böden. Auch in den vergangenen Jahren hatte es in dieser Hinsicht bereits Probleme gegeben. Laut Thomas Lippert vom Bayerischen Bauernverband probieren einige Landwirte deswegen schon alternative Anbaumethoden aus oder säen Pflanzen an, die gegen Trockenheit resistenter sind. Bis sich dabei aber eine passende Alternative zu den aktuellen Methoden finden lässt, wird es voraussichtlich noch einige Zeit dauern. Im Moment hoffen die Landwirte vor allem auf Regen, so Thomas Lippert weiter.