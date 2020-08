Wegen anhaltender Trockenheit: Bitte sparsam mit Trinkwasser umgehen

Vorsicht hohe Waldbrandgefahr! Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, besteht bis morgen (13.8.) besonders in Oberfranken ein sehr hohes Risiko. Auch die Stadtwerke Münchberg richten sich wegen der anhaltenden Trockenheit an ihre Bürgerinnen und Bürger. Der Grundwasserpegel und damit auch der Wasserstand der Brunnen ist sehr niedrig. Deshalb kann nicht unbegrenzt Wasser aus den Brunnen gefördert werden. Mit dem Trinkwasser sollen die Bürgerinnen und Bürger deshalb sparsam umgehen. Rasenflächen sollen deshalb nicht mehr mit Trinkwasser gegossen werden – auch Schwimmbecken bitten die Stadtwerke, nicht mehr zu befüllen. Wer sein Auto waschen will, solle das in einer Waschanlage tun.

(Symbolbild)