Kurz vor dem Winter stehen in der Region noch einige wichtige Bauarbeiten an. Im Regnitzlosauer Ortsteil Prex werden aktuell (…)

Henry Schramm bleibt oberfränkischer Bezirkstagspräsident. Der 63-Jährige ist am Vormittag (26.10.) bei der konstituierenden Sitzung (…)

Wenn es brennt oder es einen Unfall gegeben hat, sind die Feuerwehren in der Region immer schnell zu Stelle. Für ihren Einsatz haben (…)

In Plauen kommt es ab heute bis zum Freitag (27.10.) zu Einschränkungen bei der Straßenbahn. Zwischen der Haltestelle Oberer Bahnhof (…)

Wegen Straßenarbeiten: Wertstoffhof Naila zwei Tage geschlossen

Seit dieser Woche laufen an der Kronacher Straße in Naila Fräs- und Asphaltierungsarbeiten. Am kommenden Freitag und Samstag (27.10. (…)