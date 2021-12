Wegen 2G-Plus: Keine Besucher im Hofer Zoo

Seit einer Woche gilt in vielen Bereichen 2G-Plus. Geimpfte und Genesene müssen also zusätzlich einen negativen Corona-Test nachweisen. Das nehmen aber die meisten nicht auf sich. Auch der Hofer Zoo bekommt das zu spüren. 25 Euro seien die höchsten Tageseinnahmen seit vergangener Woche gewesen, so Andrea Steiner, die Vorsitzende der Zoologischen Gesellschaft Hochfranken:

Der Zoo sucht jetzt andere Möglichkeiten an Geld zu kommen und plant sogar eine Corona-Teststelle zu eröffnen. Steiner würde sich sogar eher einen harten Lockdown wünschen. Dann würde es wenigstens Überbrückungshilfen für die angeschlagenen Betriebe geben.