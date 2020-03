Wege zur Freiheit: Sieger des Schülerwettbewerbs kommen aus Waldsassen

Sie zählt zu einem der emotionalsten Momenten in der Euroherz-Region: Die deutsche Wiedervereinigung. Heute ist sie genau 30 Jahre her. Zu diesem Anlass hat die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Schülerinnen und Schüler aufgerufen beim Wettbewerb „Wege zur Freiheit“ mitzumachen. Dabei haben sich die Teilnehmer mit Biographien der Menschen aus der ehemaligen DDR oder dem Leben hinter der Mauer auseinandergesetzt. Ein Sieger-Team kommt auch aus der Region. Die Mittelschule Waldsassen hat sich ihren Preis heute bei Kultusminister Michael Piazolo in München abgeholt.