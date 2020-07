Wege aus der Krise: MAN in Plauen setzt auf E-Mobilität

Die Fußball-Nationalmannschaft fährt mit einem Bus, den der Busbauer MAN aus Plauen umgebaut hat. Auch diese Firma sucht einen Weg aus der Corona-Krise. Jetzt will sie vor allem auf Elektromobilität setzen.

MAN geht davon aus, dass in zehn Jahren rund 60 Prozent der Öffentlichen Verkehrsmittel elektrisch fahren. Das Plauener Werk will sich deshalb verstärkt auf Elektrobusse und elektrische Kleintransporter konzentrieren. Generell nehmen individuelle Kundenwünsche einen immer größeren Raum in der Automobilindustrie ein. Allein 900 Fahrzeuge hat MAN in diesem Jahr bereits umgebaut. Im März hatte der Lastwagenbauer einen massiven Stellenabbau angekündigt. Der Plauener Standort soll aber nicht betroffen sein.

(Symbolbild)