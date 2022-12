Weg zur Klimaneutralität: Landkreis Wunsiedel schreibt Klimaschutzkonzept fort

Klimaneutral bis 2045 – Das ist noch ein weiter Weg. Auch für den Landkreis Wunsiedel.

Dieses Ziel sei – wenn überhaupt – nur mit massiven Anstrengungen in allen Bereichen zu erreichen, heißt es vom Landratsamt Wunsiedel. Dennoch sei der Landkreis in Sachen erneuerbarer Energien nicht schlecht aufgestellt. Der Kreisausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema befasst.

Der Landkreis Wunsiedel nimmt seit letztem Jahr an dem Zertifizierungsverfahren European Energy Award teil. Dabei wird geschaut, wie viele Klimaschutzziele im Landkreis in verschiedenen Bereichen umgesetzt werden. Ab einer Zielerreichung von 50 Prozent gibt es dafür den European Energy Award. Das will der Landkreis innerhalb der nächsten beiden Jahre erreichen. In dem Verfahren wurde deutlich, dass der Landkreis Wunsiedel dringend sein Klimaschutzkonzept fortschreiben muss. Das sei fast zehn Jahre alt und müsse aktualisiert werden. Der Kreisausschuss hat sich dafür ausgesprochen. Ziele sind unter anderem ein Fahrplan zur Treibhausgasneutralität und Tipps für Kommunen, Unternehmen und Bürger zur CO2-Einsparung.