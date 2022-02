Weg zur klimaneutralen Wirtschaft

Der Weg in eine klimaneutrale Wirtschaft ist eine Zukunftsaufgabe, die Bosch auch als Arbeitgeber mitgestalten will. Dabei setzt das Unternehmen auf Qualifizierung und Vermittlung und denkt auch über Firmengrenzen hinaus. Dazu Bosch-Personalchefin Filiz Albrecht: “Bundesweit engagieren wir uns mit 34 Unternehmen in einer „Allianz der Chancen“. Das Ziel: in Zeiten des Strukturwandels den Menschen Wege von Arbeit in Arbeit zu ermöglichen.”