Weg frei für geplante Asylunterkunft in Gefrees: Stadt übt Vorkaufsrecht nicht aus

Gegen geplante Asylunterkünfte regt sich in den letzten Wochen immer wieder Unmut. Bei einer Stadtratssitzung zu einer Container-Unterkunft in Schwarzenbach an der Saale kam es zu Zwischenfällen, die sogar die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen haben. In Gefrees ist nun auch eine Entscheidung zu einer möglichen Unterkunft gefallen. Der Landkreis Bayreuth will im ehemaligen Hotel „Grüner Baum“ Geflüchtete unterbringen. Das ist auch möglich, weil die Stadt nicht von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen wird, heißt es jetzt aus dem Rathaus. Der Käufer verstoße nicht gegen Sanierungsziele und bei einem rechtswidrigen Gebrauch würde sich die Stadt schadensersatzpflichtig machen. Es sprechen aber auch finanzielle Gründe gegen den Kauf des Gebäudes.