Wechselunterricht: fast 2.000 Schülerinnen und Schüler in Stadt- und Landkreis Hof betroffen

8 Bildungseinrichtungen im Hofer Land haben gestern neue Corona-Fälle in ihren Reihen gemeldet bekommen. Auf einen Schlag mussten über 170 Kinder, Betreuer und Lehrer in Quarantäne. Die Bayerische Staatsregierung hat sie bereits auf einen erneuten Wechselunterricht eingestimmt. Er wird in Hotspots bis zu den vorgezogenen Weihnachtsferien am 18. Dezember umgesetzt – so also auch in Stadt und Landkreis Hof.

Schülerinnen und Schüler der Achten, Neunten und Elften Jahrgangsstufen werden somit je nach Planung der einzelnen Schule den Unterricht wechselweise zuhause, oder vor Ort beiwohnen. Ausnahme sind hier laut Ulrich Lang vom Hofer Schulamt, die Abschlussklassen, sowie die Förderzentren.

Insgesamt werden etwa 2.000 Schüler im Hofer Land in den Wechselunterricht gehen. Alle weiteren Schulbesucher sollen weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen, mit Maskenpflicht und unter Beachtung der Hygienekonzepte.