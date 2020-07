Wechselhaftes Wetter: Sonne im Süden, Regen im Norden

München (dpa/lby) – Das Wetter in Bayern bleibt wechselhaft. Am Mittwoch scheint nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im Norden kaum die Sonne und vereinzelt kann es regnen. Im Süden bleibt es hingegen trocken mit viel Sonnenschein, die Höchstwerte liegen bei 17 Grad im Hofer Land und klettern auf bis zu 28 Grad an den Alpen. In der Nacht zum Donnerstag ziehen auch im Süden Wolken auf und es kann regnen. Tagsüber bleibt es den Meteorologen zufolge in ganz Bayern bewölkt und teils regnerisch, nur im Süden bahnt sich die Sonne vereinzelt den Weg durch die Wolken.