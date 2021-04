Wechselhaftes Wetter mit Regen, Sonne und Gewitter

München (dpa/lby) – Sonne, blühende Bäume und angenehme Temperaturen. Viele Menschen in Bayern zog es deshalb ins Freie. In (…)

Viele Ausflügler in Bayern: Lage an Zielen «entspannt»

München (dpa/lby) – Bis in den Abend viel Sonne und Temperaturen von bis zu 19 Grad: Für das Wochenende erwartet der Deutsche (…)

Sonniges Frühlingswochenende in Bayern

Sonne, Wolken und Regen: Das Wetter in Bayern

München (dpa/lby) – Ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen erwartet die Menschen in Bayern am Mittwoch. Am Morgen soll es zunächst (…)