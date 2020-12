Wechsel an der Spitze: Jobcenter Hof bekommt neue Geschäftsführerin

Die Meisten werden wohl hoffen, seine Behörde nicht betreten zu müssen. Durch die Corona-Pandemie ist sie aber trotzdem wieder für mehr Menschen hier verantwortlich geworden – und er damit auch. Doch jetzt verlässt Uwe Mayer das Jobcenter Hof, das er seit der Gründung 2005 geleitet hat. Mayer geht in den Ruhestand. Sebastian Peine, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bayreuth Hof, hat ihn zum Abschied hoch gelobt:Sie waren einer der entscheidenden Pioniere der ersten Stunde […] sei es bei der dauerhaften Reduzierung der Arbeitslosigkeit oder den Herausforderungen im Zusammenhang mit der überdurchschnittlich starken Zuwanderung von Menschen mit Fluchthintergrund, so Peine. Und weiter: Für Mayer habe dabei immer der Mensch im Mittelpunkt gestanden. Seine Nachfolge in der Geschäftsführung wird Carolyn Schmitt antreten, die bereits zur Anfangszeit des Jobcenters Hof unter Mayer gearbeitet hat.

(Symbolbild)