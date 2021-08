Weberei in Bernstein am Wald: Anwohner klagt gegen Stadt

An einigen Stellen in der Region sind noch Überreste aus früheren Zeiten zu sehen. Schwarzenbach am Wald hatte früher mal eine große Textilindustrie. Davon zeugt zum Beispiel noch eine ehemalige Weberei im Ortsteil Bernstein am Wald. Das Gebäude ist aber schon lange baufällig. Die Stadt will das Grundstück aufhübschen und hat deshalb von ihrem Vorkaufrecht Gebrauch gemacht. Künftig soll dort ein Dorfgemeinschaftsplatz und ein Wohnmobilstellplatz entstehen.

Am Vormittag beschäftigt das Projekt aber das Bayerische Verwaltungsgericht in Bayreuth. Der vormalige Mieter hat nämlich gegen die Stadt Schwarzenbach geklagt und will, dass die ihm Kosten erstattet. Er hat nämlich in der Vergangenheit schon einiges von der Weberei auf eigene Kosten abreißen lassen.