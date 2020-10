In Schwarzenbach am Wald gibt sie es schon – jetzt eröffnet auch in Hof eine Auto- und Hundewaschanlage. Der Betreiber Gerhard Röttger hat sie heute in der Fuhrmannstraße in Hof eröffnet:

Rund 850.000 Euro hat der Unternehmer in die Anlage investiert. Dort können Hundebesitzer ihre Tiere auf einer Art Surfbrett hinter einer Trennwand abbrausen und einschäumen. Als Vorteil sieht Röttger vor allem, dass die Besitzer ihre Hunde nicht zu Hause waschen müssen und somit zu Hause keinen Dreck haben.