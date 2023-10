Wasserversorgung Regnitzlosau: Gemeinderat beschließt Sanierungskonzept

Die Wasserversorgungsleitungen der Gemeinde Regnitzlosaus sind schon ziemlich alt. Der Großteil ist in den 1960er Jahren entstanden, einige sogar schon in den 1940ern. Die Gemeinde möchte die Leitungen deshalb nach und nach erneuern. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat deshalb ein Sanierungs- und Strukturkonzept für die Wasserversorgung auf den Weg gebracht.

Das Konzept beschäftigt sich mit der kompletten Wasser-Infrastruktur in Regnitzlosau. Es wird zum Beispiel geschaut, in welchem Zustand die Rohrleitungen und die Speicheranlagen sind. Daraus sollen konkrete Handlungsfelder für die Zukunft abgeleitet werden. Der Gemeinderat wird das Konzept sofort in die kommenden Haushaltsberatungen mit einfließen lassen, so Bürgermeister Jürgen Schnabel gegenüber Radio Euroherz. Für die Umsetzung möchte die Gemeinde auch Fördermittel beantragen. Kleinere Maßnahmen kann die Gemeinde dann wohl schon 2024 angehen. Das Meiste wird aber wohl erst zwischen 2025 und 2040 passieren, so Schnabel weiter.