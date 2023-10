Wasserversorgung: FWO liefert Wasser nach Thüringen

Die Fernwasserversorgung Oberfranken – kurz FWO – liefert in Zukunft auch Wasser nach Thüringen. Am 26. Oktober fällt dafür bei einer Festveranstaltung in Tschirn im Landkreis Kronach der Startschuss, wie aus der Einladung der FWO hervorgeht. Demnach wird mit dem Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland (ZV WALO) erstmals ein Zweckverband außerhalb Bayerns beliefert. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen, vor allem – aber nicht nur – dem Klimawandel und seinen Auswirkungen auf die Wasserversorgung, sei es besonders wichtig, diese zukunftssicher zu gestalten, heißt es weiter. Die FWO mit Sitz in Kronach ist der größte Wasserversorger im Bezirk und verteilt etwa 20 Prozent des Trinkwassers in Oberfranken.