Wasserstoffzug: Hans-Peter Friedrich meldet sich zu Wort

Letzte Woche ist der Landkreis Wunsiedel Wasserstoffregion in Deutschland geworden. Landrat Döhler hat den Förderbescheid dafür bei Bundesverkehrsminister Scheuer in Berlin abgeholt. Jetzt meldet sich der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich zum Thema Wasserstoff zu Wort.

Friedrich sagt, dass sich Hochfranken als Testregion für einen Wasserstoffzug ins Spiel bringen soll, wenn der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart bei der nächsten Neuvergabe von Verkehrsleistungen in bisherigen Dieselnetzen den Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge mit innovativem Antrieb prüfen lässt. Er betont, dass sie bereit sind, Testregion für einen Wasserstoffzug zu werden. Schließlich bestehen schon ganz konkrete Überlegungen in der Region, wie man Wasserstoff in den öffentlichen Nahverkehr bringen kann.