Wasserstoffzüge in Hochfranken: Hans-Peter Friedrich wünscht sich noch ein Kompetenzzentrum für die Wartung

Die Wasserstoffproduktion läuft bei uns in der Region bereits. In sieben Jahren sollen in Hochfranken auch wasserstoffbetriebene Züge mit Neigetechnik fahren. Das hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter jetzt angekündigt. Das heißt: Schluss mit klimaschädlichen Dieselzügen. Diese Ankündigung begrüßt auch der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich. Er hatte dem damaligen Verkehrsminister Hans Reichart schon vor drei Jahren Züge mit Wasserstoff vorgeschlagen. Ein weiterer Schritt für Friedrich wäre jetzt noch, das Bahnbetriebswerk in Hof zu einem Kompetenzzentrum für die Wartung von Wasserstoffzügen weiterzuentwickeln.