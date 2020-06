Wasserstoffnutzung: Landkreis Wunsiedel will bundesweites Aushängeschild werden

Im Landkreis Wunsiedel soll die deutschlandweit größte Produktion von „grünem Wasserstoff“ auf der Basis der Elektrolyse entstehen. Geplant ist diesen, aus regenerativen Quellen gewonnenen Wasserstoff, in der Mobilität oder auch in den regionalen Firmen zu nutzen.

Auf dem Weg zur Wasserstoffregion ist das Fichtelgebirge jetzt einen weiteren entscheidenden Schritt voran gekommen. Im Landratsamt ist der Förderbescheid aus dem Programm HyExpert des Bundesverkehrsminsteriums eingetroffen. Er liefert das nötige Geld, um bis Ende des nächsten Jahres ein konkretes Konzept zu erarbeiten, wie die Wasserstoffproduktion und –nutzung im Landkreis in der Praxis aussehen wird. Kann die Region mit diesem Konzept im Bundesverkehrsministerium erneut überzeugen, eröffnet das als sogenannter HyPerformer anerkannt zu werden, was im Idealfall Investitionen von bis zu 100 Millionen Euro ermöglichen könnte. Die Produktion und Nutzung von Wasserstoff mache die Region unabhängig von globalen Märkten und bringe den Bürgern im Landkreis Sicherheit in Bezug auf die Energieversorgung, so Landrat Berek bei der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses.

Technisch geht die Region bereits in diesem Jahr mit dem Bau des ersten Elektrolyseurs – einer Anlage zur Gewinnung von grünem Wasserstoff – in Wunsiedel den ersten Schritt. Diese Power-to-Gas-Anlage wird es nach ihrer Fertigstellung ermöglichen, mithilfe von erneuerbarem Strom aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen.

