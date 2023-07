Wasserstoffmodellregion Fichtelgebirge: Landkreis Wunsiedel schafft es nicht in Förderprogramm des Bundes

Der Elektrolyseur in Wunsiedel soll ab August wieder grünen Wasserstoff im Regelbetrieb produzieren. Die Anlage ist Herzstück der Wasserstoff-Modellregion Fichtelgebirge. Viele Millionen an Fördergeldern sind bereits in die Region geflossen. Das Landratsamt Wunsiedel hat sich deswegen im Frühjahr für das Bundesprogramm „HyPerformer“ beworben. Das hätte weitere 15 Millionen Euro einbringen können. Dabei hätte besonders die Mobilität im Fokus gestanden. Eine Wasserstoff-Tankstelle und Wasserstoff-LKW für das Edeka-Logistikzentrum waren geplant. Auf Nachfrage von Radio Euroherz teilt das Landratsamt Wunsiedel mit: Das Fichtelgebirge hat es nicht in das Förderprogramm des Bundes geschafft. Der Landkreis wolle nun nach anderen Fördermöglichkeiten für Wasserstoffprojekte suchen.