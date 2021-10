Wasserstoffhandel: König reist in die Vereinigten Arabischen Emirate

Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin geht es unter anderem darum, wie wir durch neue Technologien die Klimaziele erreichen. Ein Vorschlag dabei ist Wasserstoff. Hier geht Wunsiedel mit einer eigenen Wasserstoffproduktion voran. Aber nicht alles können wir selbst produzieren. Deshalb haben sich das Bayerische Wirtschaftsministerium und der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König kürzlich in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgemacht. Denn auch dort läuft die Wasserstoff-Produktion auf Hochtouren. Gleichzeitig ist der Golfstaat an Technologien aus Bayern interessiert. Langfristiges Ziel ist die Lieferung von Produkten in beide Regionen. Bayern und die Emirate handeln schon seit mehreren Jahren gemeinsam.