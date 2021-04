Wasserstoff-Technologie und Elektromobilität

Ein Pilotprojekt läuft gerade am Zentralen Omnibus-Bahnhof in Bamberg im Realbetrieb. Dort versorgt eine stationäre Brennstoffzelle mehr als 20 Vier-Personen-Haushalte mit klimafreundlichem Strom und Wärme. Aktuell wird sie mit Erdgas betrieben, ist aber jetzt schon für den Betrieb mit Wasserstoff bereit. Für das Energiesystem der Zukunft wandelt die Brennstoffzelle Wasserstoff dann in Strom um – ganz ohne CO2-Ausstoß. Schon in diesem Jahr sollen nahezu 100 Anlagen mit stationären Brennstoffzelle in Betrieb gehen, etwa um Rechenzentren, Industriebetriebe und Wohnquartiere mit Strom zu versorgen: “Von 2021 bis 2024 investieren wir für den Brennstoffzellen-Antrieb gut 600 Millionen Euro, für Brennstoffzellen-Kleinkraftwerke nochmals 400 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigen in aller Deutlichkeit: Bosch antwortet auf den Klimaschutz nicht nur technologieoffen, sondern auch geschäftlich offensiv.”