Wasserstoff-Modellregion Fichtelgebirge: Selb und Wunsiedel schließen sich H2-Netzwerk an

Das Fichtelgebirge will sich in Zukunft noch stärker als Wasserstoffregion aufstellen als bisher schon. In Wunsiedel steht bereits ein Elektrolyseur für die Produktion von grünem Wasserstoff, auch wenn der wegen der Nebenbestimmungen der Strompreisbremse momentan stillsteht. Trotzdem geht die Stadt die nächsten Schritte. Der Wunsiedler Bürgermeister Nicolas Lahovnik:

Der Selber Stadtrat hat in dieser Woche ebenfalls beschlossen, diesem H2-Netzwerk beizutreten. Es soll die Wasserstoff-Modellregion Fichtelgebirge über die Stadtgrenzen von Wunsiedel hinaus stärken. Firmen im ganzen Landkreis sollen dadurch Zugriff auf Fördermittel für Wasserstoff-Projekte bekommen können.