Wasserstoff in Wunsiedel: Kein Spatenstich aber Baubeginn wie geplant

Keine Feste, keine Feiern und jetzt auch: Kein Spatenstich. Das Corona-Virus hat die Region immer noch im Griff. Das hat auch Auswirkungen auf ein großes Projekt im Fichtelgebirge.

In Wunsiedel sollte nächste Woche eigentlich der Spatenstich der größten PEM-Elektrolyse Anlage Deutschlands stattfinden. Staatsminister Aiwanger sollte dazu eigentlich in die Region kommen. Aber: Wegen Corona ist der Termin abgesagt – er soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Das geben die Verantwortlichen bekannt. Die Bauphase der Anlage soll aber wie geplant starten – 2021 soll sie in Betrieb gehen. Zu dem Projekt gehört auch eine Wasserstofftankstelle für LKWs und Busse. Damit soll der Schwerlastverkehr und der ÖPNV auf CO2-freie Antriebstechnik umgestellt werden.