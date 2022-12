Wasserstoff in Bayern: Freistaat will neues Förderprogramm auf den Weg bringen

Seit September produziert Bayerns größte Elektrolyse-Anlage in Wunsiedel grünen Wasserstoff. Die Anlage nutzt also ausschließlich erneuerbare Energien für die Produktion. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lobte das Projekt bei der Einweihung. Nun will die bayerische Staatsregierung weiter in die Wasserstoff-Zukunft investieren. Der Ministerrat hat dazu die Ausgestaltung eines Förderprogramms in Auftrag gegeben. Ab dem kommenden Jahr sollen bis zu 50 Elektrolyse-Anlagen errichtet werden. Dafür soll es einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro geben. Gemeinsam mit dem Bund will der Freistaat zudem industrielle Wasserstoff-Großprojekte fördern. Für Wasserstoff-Tankstellen und öffentlich zugängliche E-Ladepunkte sollen im Haushalt 2023 zusätzliche 30 Millionen Euro bereit stehen.