Wasserstoff-Forschung: Wunsiedel wird Außenstandort der Uni Bayreuth

Die Stadt Wunsiedel will ja für die Energiewende in Deutschland zu einem der Vorreiter werden. Dabei kann es auch nicht schaden, eng mit einer Universität zusammen zu arbeiten. Das passiert jetzt mit der Uni Bayreuth.

Das dortige Zentrum für Energietechnik bekommt ein Labor in Wunsiedel, um die Wasserstoff-Forschung weiter voranzutreiben. Die Oberfrankenstiftung stellt dafür 5 Millionen Euro zur Verfügung. Wenn es nach Bürgermeister Nicolas Lahovnik geht, ist das aber erst der Anfang: Gemeinsam werden wir uns jetzt weiter dafür einsetzen, dass aus dem künftigen Forschungsstandort Wunsiedel in der Folge ein ‚Energie-Campus‘ entsteht, auf dem auch Studenten ausgebildet werden, so Lahovnik. Der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel ist sich sicher, dass von dieser Zusammenarbeit wichtige Impulse für die Energiepolitik in Deutschland ausgehen werden.