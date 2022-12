Wasserschutzpolizei ermittelt nach illegalen Baggerarbeiten

Nach der massiven Beschädigung eines streng geschützten Bachlaufs nördlich von Forchheim sucht die Wasserschutzpolizei Bamberg nach den Tätern. Die Untere Naturschutzbehörde prüfe Maßnahmen, die die Neubildung der zerstörten Sinterterrassen begünstigten, sagte eine Sprecherin des Forchheimer Landratsamtes am Dienstag. Die Täter hätten mit Baggern die Kalktuffquellen zerstört. Voraussichtlich werde es Jahrzehnte dauern, bis sich der Eggerbach bei Eggolsheim regeneriert habe. Die Justiz ermittle wegen Verdachts auf Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete, sagte die Landratsamtssprecherin.

Der Eggerbach bei Eggolsheim (Landkreis Forchheim) liegt in einem sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet und ist ein wichtiger Lebensraum für schutzbedürftige Tiere und Pflanzen, wie der Bund Naturschutz (BN) und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mitgeteilt hatten. So lege etwa der vom Aussterben bedrohte Feuersalamander im Bereich der Sinterbecken und -terrassen seine Larven ab, hieß es von den Naturschützern. Durch die unerlaubten Baggerarbeiten sei das Gewässer auf einer Länge von etwa 25 Metern zerstört worden. BN und LBV zeigten die unbekannten Täter an.