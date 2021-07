Wasserschultage: Verein macht Station in Hof

Eigentlich sollten wir das Wasser beim Duschen oder beim Händewaschen zwischendurch auch mal abdrehen. Einige von uns machen das aber wahrscheinlich nicht immer. Dabei könnte Wasser irgendwann ein knappes Gut werden. Der gemeinnützige Verein „Pure Water for Generations“ will Kinder und Jugendliche jetzt über das Thema Wasser aufklären. Dabei geht es auch um die vielen Tonnen Plastik, die mittlerweile in den Meeren schwimmen. Heute und morgen (20.7.) macht der Verein Station in Hof. Die Schüler der Münster Mittelschule und des Schiller-Gymnasiums sehen sich einen Film an und sie Stand-Up-Paddeln später auch noch auf dem Untreusee.