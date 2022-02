Wasserschaden Theater Hof: Theater Plauen-Zwickau drückt Mitgefühl aus

Der Lockdown in Sachsen hat auch das Theater Plauen-Zwickau betroffen. Jetzt können dort aber wieder Vorstellungen stattfinden. Heute (…)

Wer ins Kino will muss entweder geboostert oder geimpft oder genesen sein und einen negativen Test mitbringen. Das bedeutet nicht nur (…)

Hochzeit im Februar: Heiraten am „Schnapszahl-Datum“ geht noch

Wer es am Wochenende nicht zu einer der zahlreichen Sonder-Impfaktionen geschafft hat, der kann seine Corona-Impfung heute nachholen. (…)

Corona-Protest: Widerstand gegen Spaziergänge

Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich am Abend erneut zu sogenannten Spaziergängen zusammengefunden. So auch in Hof, Naila und im (…)