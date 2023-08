Wasserschaden nach Feuer in Schule: 100.000 Euro Schaden

Ein Brand in einer Münchner Schule hat einen Wasserschaden von rund 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr vom Sonntag schmolz durch das Feuer die Wasserleitung an einer Augendusche in einem Chemievorbereitungsraum. In der Folge lief das Wasser ungehindert aus dem Ablaufbecken und stand schließlich rund zwei Zentimeter hoch auf zwei Stockwerken in mehreren Räumen und in der Aula. Das Feuer war durch das austretende Wasser hingegen gelöscht worden.

Am Samstagabend hatten Handwerker den Wasserschaden und dessen Ursache entdeckt. Das Feuer war den Angaben nach in dem Ablaufbecken ausgebrochen und zunächst unentdeckt geblieben. Die Handwerker verständigten die Feuerwehr, die das Wasser beseitigte. Chemikalien seien laut Feuerwehr bei dem Brand nicht freigesetzt worden. Die Polizei ermittle nun, wie es zu dem Brand kam.