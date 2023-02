Wasserrohrbruch in Regnitzlosau: Reparaturarbeiten am Mittwochmorgen

Wegen eines Wasserrohrbuchs im Bereich der Buchenstraße in Regnitzlosau, bleibt das Wasser morgen (MI) in Teilen der Gemeinde weg. Zwischen 8 und 12 Uhr wird die Wasserversorgung in der Buchenstraße, der Ahornstraß, dem Erlenweg und der Hohenvierschau Alte Hofer Straße abgestellt. In dieser Zeit laufen die Reperaturarbeiten. Außerdem kann es dadurch auch auf den Straßen zu Behinderungen kommen.

Auch in der Marktgemeinde Sparneck kann es morgen sein, dass kein Wasser aus euren Leitungen kommt. Wie der Markt Sparneck auf Facebook mitteilt, werden Arbeiten am Hochbehälter „Kleiner Waldstein“ durchgeführt. Zwischen 8 und 14 Uhr sind deshalb Einschränkungen der Wasserversorgung möglich. Die Marktgemeinde empfiehlt, sich Wasser bereitzustellen und gegebenenfalls auch die Nachbarn darüber zu informieren.