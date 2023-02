Besuch in Hof: Förderantrag für Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung

In der Stadt Hof könnte es im Bereich des Wartturmwegs die ganze Woche zu Verkehrsbehinderungen kommen. Stadtauswärts finden nämlich (…)

Verkehrsbehinderungen: Baumpflegearbeiten am Hofer Wartturmweg

Einfach an die Tankstelle fahren ist bei Elektroautos nicht drin. E-Autofahrer müssen teilweise noch ganz schön nach einer (…)

E-Ladesäulen in Hof: Zwei neue Ladepunkte am Theaterparkplatz

Rodungsarbeiten: Verkehrsbehinderungen in Hof und Marktredwitz

Rodungs- und Baumpflegearbeiten sorgen in dieser Woche für Verkehrsbehinderungen in der Region. In Marktredwitz wird die Staatsstraße (…)