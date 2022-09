In den kommenden Stunden kommt aus den Hähnen am Lindenbühl in Hof erst mal kein Wasser mehr. Wie die Stadtwerke Hof mitteilen, gibt es dort einen Wasserrohrbruch. Die komplette Straße ist davon betroffen, auch das Landratsamt. Die Stadtwerke arbeiten bereits daran, den Schaden zu beheben. Im Laufe des Tages sollen die Reparaturen abgeschlossen sein.