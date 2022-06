Wasserpegel zu tief: Landkreis Hof auch in Zukunft betroffen

In den vergangen Wochen haben viele von uns das schöne Wetter genutzt, um an den See zu fahren. Was uns freut, ist für die Natur ein Problem. Durch die wenigen Regentage fehlt es an vielen Stellen an Wasser. Der Mährings-, Höll- und Zinnbach im östlichen Landkreis Hof sind dabei besonders betroffen. Das Landratsamt hat deshalb ein Wasserentnahmeverbot für die Gewässer angeordnet. Christian Weiß vom Hofer Wasserwirtschaftsamt, erwartet, das sowas in Zukunft öfter passiert:

In Bayern sind viele Regionen von der Wasserknappheit betroffen. Der Landkreis Hof zählt dabei aber zu einem der trockensten. Wie lange das Verbot gilt, kann Weiß noch nicht sagen. Infos über den aktuellen Pegelstand findet ihr hier.