Wasserfall-Spektakel in Röslau: Thusfest findet wieder statt

Nachdem in den letzten zwei Jahren viele Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, stehen heuer wieder einige Feste auf dem Programm. So findet morgen zum Pfingstsonntag auch das traditionelle Thusfest in Röslau statt. Einmal im Jahr fließt die Eger dann den 28 Meter hohen Wasserfall im Thuswald herunter. Um 9:30 Uhr beginnt das Fest mit einem evangelischen Waldgottesdienst – im Anschluss geht es mit dem Festbetrieb los . Ab 13 Uhr sorgt die Blaskapelle „Böhmisch Blech“ für musikalische Unterhaltung. Der Weg zum Wasserfall ist an den Parkplätzen ausgeschildert und auch zu Fuß leicht erreichbar.