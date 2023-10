Wasser-Symposium in Hof: Anmeldungen für November ab sofort möglich

Dürre oder Starkregen: solche Wetterextreme wird es durch den Klimawandel auch in der Euroherz-Region öfter geben. Die Hochschule Hof forscht deshalb schon an Lösungen. Eine davon ist die sogenannte Schwammstadt. Die soll die Stadt- und Raumplanung für Wasser sensibilisieren. Das neue „Kompetenz- und Transferzentrum nachhaltige Schwammstadt und -region“ soll Kommunen und Behörden dabei helfen, den Handlungsbedarf zu ermitteln und die Ansätze auch in die Praxis umzusetzen. Um diese Themen soll es beim 3. Wasser-Symposium im Bayerischen Landesamt für Umwelt gehen. Anmeldungen für das Symposium sind ab sofort möglich.