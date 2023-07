Wasser statt Gülle: Bauern sollen beim Löschen unterstützen

Mit der anhaltenden Trockenheit steigt auch die Gefahr von Flächenbränden bei Ernte- und Mäharbeiten. Auch in Bayern gab es solche Brände zuletzt immer wieder. Landwirte können im Notfall für die Feuerwehr mit Wasserreserven eine große Hilfe sein. So ruft das Landratsamt in Pfaffenhofen an der Ilm Bauern auf, Wasser vorzuhalten.

«Bei den Löscharbeiten hat es sich in den vergangenen Jahren bezahlt gemacht, dass viele Landwirte ihre Güllefässer und Hopfenspritzen mit Wasser betankt und damit die Löscharbeiten maßgeblich unterstützt haben», sagte Kreisbrandrat Christian Nitschke einer Mitteilung des Landratsamts zufolge. Dadurch stehe sehr schnell viel Wasser zur Verfügung. Gerade an Orten ohne Hydrant oder Löschweiher sei das wichtig.