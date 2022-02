Wasser recyceln – Projekt an der Hochschule Hof

Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Nachfrage an Lebensmitteln und Energie. Das sind Gründe, warum auf unserem Planeten das Wasser immer knapper wird. Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken könnte die Abwasserwiedergewinnung sein. Dabei wird Abwasser so aufbereitet, dass es je nach Verwendungszweck wieder sauber genug ist. Je nachdem wie verschmutzt das Wasser ist, kann das aber sehr teuer und technisch aufwändig werden. Die Hochschule Hof will die Abwasserwiederverwendung in der Landwirtschaft voranbringen. Dafür soll das Projekt „FlexTreat“ Aufbereitungssysteme entwickeln, die an die Bedürfnisse der Landwirtschaft angepasst sind. Auch die Akzeptanz dieser Technik in der Bevölkerung soll im Rahmen des Projekts untersucht werden.