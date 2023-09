Wash-Wash-Betrugsmasche: Zwei Männer in Coburg festgenommen

Zu Beginn der Woche haben Polizeibeamte in Coburg zwei Männer festgenommen, die wegen der sogenannten „Wasn-Wash“-Betrugsmasche schon länger im Visier der Polizei standen. Gestern (5.9.) erging Haftbefehl gegen die beiden Männer.

Die Betrüger stammen meist aus Zentral- oder Westafrika. Sie treten mit ihren Opfern durch persönliche Ansprache, aber auch durch Inserate im Internet in Kontakt. Die Inserate sind jedoch nur Köder. Bei einem persönlichen Treffen gaukeln die Täter den Opfern vor, dass sie mit einer chemischen Flüssigkeit und eingefärbten Papierscheinen Geld vermehren können. Sie könnten auf diese Weise echte Banknoten herstellen, so die Aussage. Nachdem die Demonstration für die Opfer so erfolgsversprechend aussieht, investieren diese große Geldsummen in Chemikalien und eingefärbte Scheine. Während des Färbvorgangs werden die vermeintlich vermehrten Geldscheine zum „Trocknen“ in Paketen bei den Opfern belassen. Die Gauner sind derweil mit dem echten Geld der Opfer bereits über alle Berge.