Was soll ich studieren? Hofer Studienmesse gibt Antworten

Jetzt am Wochenende wollen viele Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich eher nicht an die Schule denken. Nach der Schulzeit steht eine Ausbildung oder ein Studium an. Wer aufs Ende der Schulzeit zusteuert und noch nicht weiß, welcher Studienplatz interessant sein könnte, kommt heute möglicherweise an der Hochschule Hof weiter.

Dort läuft die Hofer Studienmesse. Knapp 20 Unis und Hochschulen stellen dort ihre Angebote vor. Los geht’s in einer halben Stunde. Die Besucherinnen und Besucher können sich darüber informieren, welche Studienmöglichkeiten es in Bayern, Sachsen und Thüringen gibt. Außerdem gibt es für die Teilnehmer Infos zu Bewerbungsverfahren und zur Studienfinanzierung. Neben dem Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner und dem Landrat Oliver Bär, kommt auch der Minesterialbeauftrate für die Gymasien in Oberfranken: Harald Vorleuter. Er ist Schirmherr der Messe.

Sie ist eine Veranstaltung der staatlichen Schulberatung für Oberfranken und der Berufsberatung für Abituriernten der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof.