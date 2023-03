Was sind Querdenker?: Vortrag in Bad Berneck

In den letzten Jahren wurden vor allem diejenigen als Querdenker bezeichnet, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind. Viele von ihnen haben ja auch tatsächlich Verschwörungstheorien verbreitet. Im Duden steht der Begriff Querdenker aber für Menschen, die eigenständig und originell denken. Bei einem Vortrag am Abend in Bad Berneck wird der Begriff deshalb noch einmal hinterfragt. Es geht darum, wen wir als Querdenker bezeichnen und ab wann jemand andersdenkend ist. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im KuKuK am Kirchenring.